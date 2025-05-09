Автобусы и троллейбусы Петербурга изменили маршруты из-за парада Победы

Из-за праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге десятки маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев временно изменят схему движения.

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга предупредили пассажиров об ограничениях в движении общественного транспорта во время празднования юбилея Победы.

В связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Северной столице будут введены ограничения, которые будут действовать в два этапа: с 7:00 до 18:00 и с 8:00 до 23:00.

Под ограничения попадут десятки маршрутов, а также свыше двадцати автобусов, включая № № 2, 3, 7, 8, 10, 15, 22, 24 и другие. Кроме того, троллейбусы № № 1, 3, 7, 8, 10, 11 и ряд других. А также трамвайный маршрут № 3. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В ведомстве подчеркнули, что в эти дни троллейбус № 5 ходить не будет.