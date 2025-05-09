Транспортники поздравляют петеруржцев поздравляют с юбилеем Победы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Поляков и глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев поздравил горожан с 80-летием Победы.

Поляков в своем Telegram-канале сердечно поздравил всех с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, нынешнее поколение хранит память о героях, пожертвовавших своими жизнями ради свободы Отечества и спасения мира от нацистской угрозы.

Он добавил, что особые слова признательности заслуживают ветераны, которые и сегодня остаются активными участниками общественной жизни, передавая молодежи свой бесценный опыт.

В настоящее время современные защитники Родины с честью продолжают дело своих предков, стоя на страже безопасности страны. Для всех поколений россиян верность Отчизне была и остается высшей ценностью, составляющей основу суверенитета государства, подытожил Поляков.

Также о подвиге предков рассказал председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев. Он подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны боролись не только за родную землю, но и за будущее последующих поколений. Их героизм, по словам чиновника, стал ярким примером силы патриотизма и единства народа перед лицом испытаний.

Енокаев добавил, что участие в памятных мероприятиях, забота о ветеранах и передача исторической памяти молодежи создают связь между прошлым и будущим.

По его словам, среди работников транспортной отрасли немало тех, кто сегодня выполняет гражданский долг в зоне СВО, достойно продолжая традиции своих предшественников.