В Парадном дворе Капеллы открылась Танцевальная площадка Победы

В Парадном дворе Капеллы состоялось открытие Танцевальной площадки Победы. Танцоры в костюмах 1940-х годов демонстрировали хореографические номера, после чего пригласили присоединиться всех желающих.

Под живую музыку военного духового оркестра профессиональные танцоры в точных исторических костюмах. Юноши в военной форме и девушки в платьях с пышными юбками исполнили несколько хореографических композиций военных лет.

Заместитель генерального директора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Юлия Шалишева отметила, что организаторы стремились воссоздать ту неповторимую атмосферу всеобщего единения и радости, когда в мае 1945-го незнакомые люди обнимались на улицах, вместе пели и танцевали, переживая ни с чем не сравнимый момент народного счастья.

Затем к танцорам присоединились и гости мероприятия. Для желающих освоить движения тех лет провели специальный мастер-класс под руководством опытного хореографа-балетмейстера.

Отметим, что параллельно во втором дворе Капеллы посетители могли побывать на «Трибуне поэтов» или посмотреть театрализованный концерт «Лица Великой Победы» с элементами песочной анимации.