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Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося мальчика на концерте в Выборге

Даниил Александров
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Во время концерта в Выборге сотрудники Росгвардии помогли вернуть родителям потерявшегося ребенка. Мальчик оказался на другой стороне площади у интерактивной площадки.

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии помогли найти потерявшегося ребенка. Инцидент произошел на Красной площади в Выборге во время концертной программы, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наряд осуществлял обход территории, однако в 13:20 к ним обратился 41-летний мужчина. Он попросил помочь найти его восьмилетнего сына, которого потерял на концерте. Ребенок пропал, пока отец отвлекся на просьбу младшей дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны получили приметы ребенка. Через десять минут правоохранители нашли мальчика у интерактивной площадки на другой стороне площади и передали его родителю. После этого сотрудники Росгвардии вернулись на маршрут патрулирования.

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