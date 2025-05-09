Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося мальчика на концерте в Выборге

Во время концерта в Выборге сотрудники Росгвардии помогли вернуть родителям потерявшегося ребенка. Мальчик оказался на другой стороне площади у интерактивной площадки.

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии помогли найти потерявшегося ребенка. Инцидент произошел на Красной площади в Выборге во время концертной программы, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наряд осуществлял обход территории, однако в 13:20 к ним обратился 41-летний мужчина. Он попросил помочь найти его восьмилетнего сына, которого потерял на концерте. Ребенок пропал, пока отец отвлекся на просьбу младшей дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны получили приметы ребенка. Через десять минут правоохранители нашли мальчика у интерактивной площадки на другой стороне площади и передали его родителю. После этого сотрудники Росгвардии вернулись на маршрут патрулирования.