Мужчина открыл стрельбу по иностранцу из-за парковочного места на Садовой улице

Из-за места на парковке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошла стрельба.

В ночь на 9 мая в полицию поступило заявление от гражданина одной из стран Средней Азии. Мужчина сообщил, что на Садовой улице в него стреляли из газового пистолета.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, конфликт разгорелся около полуночи из-за парковочного места. В ходе ссоры 50-летний житель Кемеровской области из пневматического пистолета Stalker выстрелил 5-6 раз в сторону 51-летнего иностранца. После инцидента злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле LADA Granta.

Около трех часов ночи пострадавший обратился за медицинской помощью в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у него ушибы и ссадины правого коленного и локтевого суставов. После оказания необходимой помощи мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицейским удалось задержать стрелка на набережной реки Фонтанки.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На данный момент было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».