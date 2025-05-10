СК расследует обстоятельства выселения инвалида из аварийной мастерской

Сотрудники следственного комитета проверят информацию о возможном нарушении прав художницы-инвалида в Санкт-Петербурге.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушениях прав художницы с инвалидностью из Петербурга. Женщину выселили из мастерской без предоставления альтернативного помещения.

Ведомство обратило внимание на ситуацию из-за публикаций СМИ. В материалах говорилось о том, что петербурженку с инвалидностью лишили мастерской из-за аварийного состояния здания.

Однако художнице не предложили взамен другого помещения, сообщает пресс-служба СК России.

В связи с произошедшим инцидентом председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову подготовить доклад о происшествии и провести анализ аргументов, представленных в публикациях.