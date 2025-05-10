Актриса Немоляева рассказала о перенесенной операции на сердце

Артистка сообщила о проведении процедуры по коррекции аритмии и уже вернулась к работе в театре.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева подтвердила, что перенесла операцию на сердце. По словам актрисы, речь идет о легкой процедуре, связанной с аритмией. После вмешательства она успела отыграть два спектакля.

Актрисе сделали небольшую операцию, связанную с аритмией. Врачи предупреждали, что после нее она может чувствовать боль, но Немоляева уже успела сыграть в двух спектаклях. Об этом она рассказала в разговоре с NEWS.ru

Ранее стало известно, что актрису госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Последние десять лет Немоляева периодически обращалась к врачам с жалобами на повышенное давление, аритмию, головокружения и потерю сознания.

Врачи провели Немоляевой криобаллонную абляцию 24 апреля. Во время данной процедуры пораженные участки миокарда подвергают воздействию очень низких температур.

Светлана Немоляева родилась в Москве 18 апреля 1937 года. Она является заслуженной и народной артисткой РСФСР. С весны 1959 года служит актрисой в Театре имени Владимира Маяковского.