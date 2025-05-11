Бастрыкин дал поручения подчиненным в связи с избиением петербуржца

После инцидента с нападением на юношу в Санкт-Петербурге глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд указаний подчиненным.

В одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что 7 мая группа лиц, действуя по просьбе должника, совершила нападение на 19-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба СК России. Отмечается, что что правонарушители избили юношу и выстрелили ему в лицо из ракетницы, что привело к ожогам. После этого они похитили мобильный телефон потерпевшего. Пострадавший был госпитализирован.

В связи с тяжестью преступления ГСУ СК России по Санкт-Петербургу инициировало передачу уголовного дела из полиции в свое производство. Руководству ГСУ поручено принять все необходимые меры для скорейшей передачи дела следователям и предоставить детальный отчет о ходе и результатах расследования. Исполнение данных указаний находится на контроле центрального аппарата ведомства.