Эксперты связывают полупустыне концертные залы у известных исполнителей с экономической ситуацией и завышенными ценами на билеты.

Россияне, столкнувшись с ростом цен, вынуждены экономить, и посещение концертов становится для многих недоступным удовольствием, пишут «Аргументы недели». Примеры полупустых залов у таких звезд, как Филипп Киркоров или Лариса Долина, говорят сами за себя. При этом артисты продолжают держать высокие цены на билеты, что отталкивает потенциальных зрителей.

Аналитики отмечают, что для многих артистов снижение цен кажется признаком невостребованности, символом поражения. Они привыкли к определенному уровню жизни и боятся его потерять. Кроме того, зрители просто устали от одних и тех же лиц на сцене. Продюсеры говорят о необходимости новых голосов, но «ветераны эстрады» не пускают конкурентов на «свою поляну».