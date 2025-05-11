С конца мая россиян ждет новое ограничение при переводе денег

С 30 мая в России вводится ограничение на сумму денежных переводов при упрощенной идентификации.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финансового консультанта Марию Ермилову, максимальная сумма перевода без открытия счета составит 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте.

Ранее, по словам специалиста, лимит на такие переводы не был установлен, что противоречило международным стандартам по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Новые правила призваны восполнить этот пробел.

Упрощенная идентификация предполагает предоставление паспортных данных и ФИО. Для перевода суммы, превышающей 100 тысяч рублей, потребуется полная идентификация личности.

По мнению эксперта, данные меры направлены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из страны. Регуляторы на законодательном уровне стремятся усилить контроль за финансовыми операциями и предотвратить незаконные действия.