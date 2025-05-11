Летом у петербуржцев появится возможность познакомиться с культурой Венесуэллы

Санкт-Петербург и Венесуэла укрепляют связи, делая культуру южноамериканской страны ближе петербуржцам.

В рамках визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Северную столицу состоялись переговоры о расширении сотрудничества в различных сферах, включая культуру, образование и туризм, пишет пресс-служба Смольного.

Президент Венесуэлы посетил Эрмитаж, где ознакомился с богатой коллекцией музея. Особое внимание уделили обсуждению возможностей для культурного обмена между двумя странами.

Летом 2025 года жители и гости Петербурга смогут погрузиться в атмосферу Венесуэлы. Творческие коллективы из этой страны приглашены для участия в третьем фестивале Латинской Америки, который пройдет в Северной столице. Фестиваль станет площадкой для знакомства с музыкой, танцами, искусством и другими аспектами венесуэльской культуры.

Помимо культурной составляющей, обсуждались перспективы сотрудничества в образовательной сфере, включая установление связей между школами и вузами, а также организацию обменов для студентов и преподавателей.