Николас Мадуро посетил Эрмитаж

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время визита в Санкт-Петербург, ознакомился с культурным наследием города. Программа включала посещение Исаакиевского собора и Государственного Эрмитажа.

В рамках визита в музей состоялись переговоры с губернатором Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС. Стороны обсудили возможное сотрудничество в сферах культуры, туризма и образования. Венесуэльской делегации представили историю Эрмитажа, его уникальные экспонаты, включая археологические артефакты из Перу, Колумбии и памятники цивилизаций майя и ацтеков.

Мадуро прибыл в Россию по приглашению президента России Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы. До Эрмитажа он посетил Пискаревское кладбище, почтив память погибших жителей и защитников Ленинграда, а также Петропавловскую крепость. Президента сопровождала супруга, члены делегации и посол Венесуэлы в России.