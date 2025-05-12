Архивные фото времен ВОВ можно увидеть на выставке в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково открылась фотовыставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Экспозиция приурочена к 80-летию Победы.

На выставке представлены уникальные архивные снимки, сделанные военными фотокорреспондентами газеты «Известия» в период с 1941 по 1945 год. Эти кадры дают возможность вспомнить ключевые моменты истории, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта».

Рискуя своими жизнями, фотографы освещали события на передовой, запечатлевая трагедии, подвиги советских солдат, освобожденные города и лица героев.

Торжественное открытие сопровождалось исполнением песен военных лет ансамблем «Невский Дозор». Пассажиры аэропорта могли получить в подарок красные гвоздики, предоставленные одним из цветочных салонов.

Выставка под названием «Война в объективе военкоров «Известий» располагается на третьем этаже аэропорта в зоне вылета внутренних рейсов.