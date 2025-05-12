В возрасте 95 лет ушла из жизни вдова Гайдая актриса Гребешкова

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова, член Союза кинематографистов России, вдова режиссера Леонида Гайдая, скончалась в возрасте 95 лет.

Об этом событии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в своем Telegram-канале 10 мая 2025 года.

Нина Павловна Гребешкова, родившаяся в 1930 году, оставила заметный след в советском и российском кинематографе, сыграв около 130 ролей. Зрители помнят ее по ярким образам в фильмах Леонида Гайдая, таких как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82». Она воплотила на экране запоминающиеся образы, реплики которых цитировали следующие поколения.

Ранее стало известно о смерти народной артистки РСФСР, балерине Алле Осипенко. Как писала Gazeta.SPb, она скончалась в понедельник, 12 мая в возрасте 92 лет.