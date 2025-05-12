Илья Резник назвал себя консерватором в вопросе применения ИИ в творчестве

Народный артист России Илья Резник выразил критическое отношение к использованию искусственного интеллекта в творчестве, назвав это признаком «бездарности». Он назвал себя консерватором в этом смысле.

В беседе с ТАСС поэт выступил за «человеческое, сердечное» творчество, которое, по его мнению, недостижимо для ИИ, поскольку высчитывание гамм и тональностей, а также создание средней песни не способно сделать подобное искусство душевным. На это, по мнению народного артиста, способен лишь одаренный человек.

Резник также отметил, что в современном мире и без того хватает «средних» поэтов и композиторов, поэтому создание подобных произведений машиной не имеет смысла.

Поэт также выразил опасения по поводу потенциальной угрозы, которую ИИ может нести миру.