Какие выставки пройдут в Петербурге с 19 по 25 мая

📅 19 мая (понедельник) — «Виктор Цой. Легенда»

Если вы еще не были на выставке «Виктор Цой. Легенда» в «Севкабель Порту» — сейчас отличный момент: экспозицию продлили до осени. Это не просто ретроспектива, а полноценное погружение в эпоху и судьбу культового музыканта. На площади более 3000 квадратных метров разворачивается настоящая рок-сага — 13 залов, наполненных личными вещами Цоя: гитары, картины, костюмы, полароиды, а главное — черновики песен, в которых будто еще пульсирует ритм.

Экспозиция создана сыном Виктора, Александром Цоем, и командой художников Planet9. Все здесь — от архитектуры до аудиовизуального сопровождения — продумано так, чтобы вы не просто смотрели, а проживали. Это словно прогулка по дневнику музыканта, где каждая деталь оживает. Даже если вы уже бывали — можно прийти снова и увидеть, услышать, почувствовать по-другому. Ленинград 80-х, рок как протест, Цой как голос поколения — не выставка, а хроника легенды.

📅 20 мая (вторник) — «Ван Гог и Тео»

Во вторник предлагаем остановиться у классики. В пространстве «Этажи» проходит камерная, но глубоко личная выставка «Ван Гог и Тео». Репродукции картин художника выполнены в технике жикле — это когда гравюра настолько точна, что передает даже микротрещины масла и направление мазка. Но настоящий эмоциональный центр — письма Винсента к брату Тео.

Эта переписка — исповедь, в которой художник делится сомнениями, переживаниями, надеждами. Рядом с каждой картиной — отрывки из писем, и это создает почти театральную сцену: работы становятся откровением, а вы — их собеседником.

Такая выставка дает редкую возможность увидеть не только великого художника, но и хрупкого, ищущего человека. Идеально для неспешного вечера — вдумчивого, немного грустного и очень вдохновляющего.

📅 21 мая (среда) — «Экспозиция Музея Грааля»

А вот и нечто совсем иное — загадочное и, возможно, спорное. На улице Гагаринской открылся «Музей Грааля» — новое пространство, где сплелись мифы, легенды, альтернативная история и красивая мистификация.

Основная экспозиция обещает показать «то, что скрывают учебники»: от завещания Николая II и якобы оставшегося в России золотого запаса — до историй о династии Меровингов и Святом Граале. Среди экспонатов — реликвии Матильды Кшесинской, документы, артефакты, картины, собранные в причудливую композицию, пишет «Афиша Петербурга».

Отзывы разнятся: кто-то находит здесь материал для переосмысления, а кто-то — лишь странную смесь фэнтези и фальсификации. Но в любом случае — это пространство, которое вызывает вопросы. А значит, как минимум стоит посмотреть своими глазами.

📅 22 мая (четверг) — «История денег»

Если хочется чего-то серьезного, почти академического — добро пожаловать в Аннинский кавалер на территории Петропавловской крепости. Здесь развернулась выставка от Гознака «История денег».

Но не спешите зевать: деньги — это зеркало времени. Монеты и банкноты становятся свидетелями эпох, а иногда и активными участниками. От первых пятикопеечных монет Петра I до новейших карт — каждый экспонат рассказывает о войнах, реформах, экономических подъемах и падениях.

Отдельный интерес вызывает техническая сторона: вы увидите редкие печатные формы, чеканы, гравюры и узнаете, как создавалась визуальная символика власти и государства на протяжении веков. Особенно интересно будет детям и подросткам — эта история гораздо живее, чем школьные параграфы.

📅 23 мая (пятница) — «Family Dance»

В галерее Cabinet Abstract (все тот же Севкабель Порт) — выставка Ивана Извекова с ироничным и теплым названием «Family Dance». Это современное искусство, которое, наконец, перестает быть «отстраненным».

Здесь герои — обычные люди, предметы и воспоминания. Танцует вся семья: вместе с настольной лампой, елочной игрушкой, шахматной фигурой и бургером. Все вокруг похоже на уютный психоделический калейдоскоп — между кухонными хлопотами и неоновой дискотекой.

Извеков работает с культурной памятью и предлагает нам увидеть в привычных вещах источники энергии: абажур — как свет детства, игрушка — как мост к беззаботности. Это иронично, тепло и до мурашек узнаваемо. Отличный способ завершить рабочую неделю с юмором и легкостью.

📅 24 мая (суббота) — «На другой стороне Земли»

В Центре книги и графики проходит выставка Юлианны Погониной «На другой стороне Земли» — настоящая визуальная сказка. Художница отправляется в мир древних мифов и возвращается с историями, которые выражены через рельефы, живопись и символику коренных народов Америки и Аляски.

Вы увидите тотемы, духов, сюжетные циклы о сотворении мира, которые будто пришли к нам из снов. Но главное — здесь звучит призыв к замедлению, к созерцанию природы и прислушиванию к ее голосу. Эта выставка похожа на прогулку по лесу, где каждый лист и каждый камень становятся носителями смысла.

Идеально для тех, кто устал от суеты и хочет на время оказаться «по ту сторону» привычной реальности.

📅 25 мая (воскресенье) — «Зенит. Петербург. 100 лет вместе»

Заканчиваем неделю на мощной ноте — в Севкабель Порту открылась масштабная выставка к 100-летию футбольного клуба «Зенит». Это не просто спортивная экспозиция — это культурная хроника Петербурга через призму футбола.

2000 квадратных метров, десятки экспонатов, включая все трофеи клуба — от Кубка СССР 1944 года до титула РПЛ. Все выстроено по хронологии, что делает выставку почти документальным фильмом в пространстве.

Для детей предусмотрена отдельная интерактивная зона — с квестами и игрой «найди трофей», для фанатов — редкие архивные кадры и исторические реликвии. Но даже если вы не болеете за «Зенит», здесь легко понять, почему футбол стал частью городского кода. Это история эмоций, побед и целого века вместе.