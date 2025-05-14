В ближайшее время россиянам не стоит ждать повышения пенсий

Эксперт заявил, что текущих доходов экономики РФ недостаточно для существенного роста пенсионных выплат.

Доходы российской экономики и уровень производительности труда остаются слишком низкими для увеличения пенсионных выплат, заявил аналитик Алексей Зубец.

По его словам, действующий механизм индексации социальных пенсий не поспевает за фактическим ростом цен. Текущего размера выплат хватает лишь на обеспечение базовых потребностей.

Эксперт отметил, что 90% пожилых россиян не могут позволить себе покупку крупной бытовой техники. При этом он подчеркнул необходимость повышения пенсий и пособий, однако это напрямую зависит от экономических возможностей страны.

Отметим, что по данным Социального фонда России на январь 2025 года, средний размер пенсии в стране составляет чуть больше 23 тысяч рублей. В системе организации зарегистрировано свыше 41,1 миллиона пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают 33,3 миллиона россиян.