В Петербурге подвели итоги седьмого фестиваля современного танца «Пятилетка»

С 3 по 7 мая в Санкт-Петербурге прошел седьмой фестиваль современного танца «Пятилетка». Мероприятие организовал Центр развития проектов современной хореографии «Каннон Данс» при поддержке ГБУК «Петербург-концерт».

Основные площадки фестиваля стали Новая сцена Александринского театра, имени Всеволода Мейерхольда, Екатерининское собрание и камерные залы Центра «Каннон Данс». Все билеты были распроданы, а зрителями стали 500 человек.

Главными целями «Пятилетки» организаторы назвали открытие новых имен в современной хореографии, поддержку молодых постановщиков, создание творческой дискуссионной площадки и эксперименты с новыми формами танца. По их мнению, это способствует развитию танцевальной среды Петербурга. Художественным руководителем фестиваля является Наталья Каспарова.

Организатор фестиваля и директор «Каннон Данс» Вадим Каспаров отметил, что современный танец в России не является новым направлением, но еще не до конца понят широкой публикой. Хореографы и танцовщики сталкиваются с вопросами финансирования, поиска репетиционных площадок, организации выступлений и продвижения проектов. Фестиваль «Пятилетка» помогает решать эти задачи.

Участница фестиваля, танцовщица и хореограф, Айсылу Мирхафизхан выразила благодарность за приглашение и назвала «Пятилетку» отличной площадкой для открытия новых имен. Вместе с Тимуром Ганеевым она представила дуэт «нәрсәдер».

Режиссер-хореограф Богдан Кочуров смог представить на фестивале два проекта — «Колючая сущность чертополоха» и дебютную постановку Octopus №2. По его словам, он впервые выступил не только как исполнитель, но и как постановщик.