Зрители полуфинала «Евровидения» вспомнили выступление «Бурановских бабушек»

На «Евровидение-2025» вспомнили выступление «Бурановских бабушек» 2012 года.

Архивные кадры с выступлением ансамбля «Бурановские бабушки» на «Евровидении-2012» показали во время трансляции конкурса в 2025 году. Ведущие напомнили, что коллектив из Удмуртии установил рекорд как группа с самым большим суммарным возрастом участниц — 403 года.

Директор коллектива Андрей Потехин в беседе с ТАСС отметил, что положительная реакция зарубежной публики на архивные кадры свидетельствует о востребованности добрых и светлых образов. По его словам, люди устали от негатива и стремятся к позитивным эмоциям.

Ансамбль из удмуртского села добился международного признания в 2012 году, заняв второе место на «Евровидении» с песней Party For Everybody. После конкурса коллектив начал активную гастрольную деятельность, участвуя в крупных музыкальных мероприятиях по всему миру. Одной из главных целей своего участия бабушки называли восстановление храма в родном Бураново.

Отметим, что в 2014 году произошло обновление состава группы, при этом участницы первого состава сохранили за собой статус «Бабушки из Бураново».

Тем временем, делегация из Нидерландов выразила недовольство отсутствием хита Europapa Юста Кляйна в специальной подборке. В нарезке были выступления, набравшие наибольшее количество стримов на Spotify, но не получившие победу на конкурсе.

Открывавшая подборку композиция La noia Анджелины Манго имеет 110 миллионов прослушиваний, в то время как трек Europapa с 178 миллионами стримов превосходит этот показатель. Однако песня голландского исполнителя в финальный ролик не вошла.