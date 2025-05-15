Свыше 200 российских издательств примут участие в Международном книжном салоне

В Санкт-Петербурге с 22 по 25 мая на Дворцовой площади пройдет 20-й Международный книжный салон. Организаторы ожидают участие более чем 200 издательств из различных регионов России, а также делегацию из Белоруссии.

В этом году на книжной ярмарке будут представлены издательства из Республики Коми, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Крыма, Севастополя и других регионов страны, пишет ТАСС.

Союз писателей России проведет отдельный блок мероприятий с участием глав региональных представительств и писателей из разных городов, включая представителей ЛНР, ДНР и Херсона.

Особое внимание будет уделено героям специальной военной операции и развитию патриотической литературы. На открытии салона состоится вручение литературной премии имени Даниила Гранина.

Впервые будет организована «Лаборатория ИИ» — лекторий, посвященный искусственному интеллекту в литературе. В Доме книги появится видеостудия для обсуждений актуальных вопросов литературы и ответов на вопросы аудитории.

Детская программа включает свыше 100 мероприятий, а отдельный павильон будет предоставлен детским издательствам. В культурной программе запланированы выступления артистов, мастер-классы и кинопоказы.