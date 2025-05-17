Россиян ждет повышения тарифов ЖКХ в среднем на 11,9%

В 2025 году в России ожидается повышение тарифов ЖКХ в среднем на 11,9%, однако размер роста будет различаться в зависимости от региона.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил в разговоре с ТАСС о среднем по стране повышении тарифов на коммунальные услуги на 11,9%.

При этом Кошелев подчеркнул, что указанный процент является усредненным, а в некоторых регионах рост может быть выше или ниже.

Парламентарий связал повышение тарифов с инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.