Международный балет «1234» вернется на сцену театра в Петербурге

Спектакль с участием артистов Большого и Мариинского театров объединил хореографов из России, Германии, Португалии и Израиля.

На сцене БДТ имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге состоится показ балета «1234». Постановка объединит работы хореографов из России, Германии, Португалии и Израиля. В балете примут участие артисты Большого, Мариинского театров и независимые танцовщики.

Спектакль на музыку Бхимы Юнусова возвращается на сцену по инициативе российского танцовщика и хореографа Юрия Смекалова. Он назвал это событие трепетным и значимым, особенно в непростых современных реалиях. По его словам, возобновление постановки с участием зарубежных хореографов демонстрирует мягкую силу искусства, способную объединять страны и народы.

Участник проекта португальский хореограф Хелдер Сеабра добавил, что сцена остается пространством, где можно вспомнить о связях, выходящих за границы и убеждения. Он выразил надежду, что возвращение спектакля вдохновит зрителей на размышления, диалог и ощущение общей человечности.

Произведение помогает исследовать глубины человеческой души, понять объединяющие связи и причины различий, подчеркнула немецкий хореограф Ксения Вист. По ее мнению, такой опыт через музыку и танец может быть не только обогащающим, но и исцеляющим.

Яэль Цибульски из Израиля призналась, что счастлива возвращению спектакля, и надеется на лучшие времена, когда все участники проекта смогут вновь встретиться.

Организаторы отметили, что в постановке стираются границы между классическим и современным танцем. Каждый из артистов свободно владеет разными хореографическими языками.