Эрмитаж показал три отреставрированные нидерландские «Мадонны»

В Эрмитаже открылась выставка трех отреставрированных нидерландских «Мадонн» XVI века.

Главным экспонатом стала картина Яна Провоста «Мадонна во Славе», которую три года назад сняли с постоянной экспозиции для восстановления. Теперь зрители могут рассмотреть ранее скрытые детали пейзажа и фигур, а также восстановленный золотой рельеф — лучи, созданные на подготовительном слое.

Работа с позолотой всегда крайне сложна, поскольку этот материал практически невозможно восстановить без видимых отличий, отметил художник-реставратор лаборатории научной реставрации станковой живописи Валерий Бровкин.

Параллельно специалисты проводили реставрацию двух картин: «Мадонны с Младенцем» Яна Провоста и одноименной работы Яна Госсарта. В процессе реставрации были восстановлены оригинальные цвета полотен. Специалисты выяснили, что картины—это фрагмент более крупного произведения, который был специально вырезан для сохранения во время иконоборчества. Картина Госсарта, которую ранее считали копией, была признана оригиналом после обнаружения дат на обратной стороне доски.

Куратор выставки Николай Зыков подчеркнул, что 1511 год подтверждает подлинность картины. На полотне изображен реальный ребенок, родившийся в 1519 году, а также исключает версию о копии.