Актер из «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов скончался в Петербурге

Актер театра-фестиваля «Балтийский дом» Александр Кабанов ушел из жизни в Санкт-Петербурге на 70-м году

Смерть Кабанова стала невосполнимой утратой для коллектива. Об этом сообщили в группе театра «Балтийский дом» в социальной сети «ВКонтакте». Представители учреждения выразили соболезнования родным и близким покойного.

На данный момент неизвестно, когда и где пройдет церемония прощания с актером.

В театре подчеркнули, что Кабанов совмещал актерскую деятельность с преподаванием в Российском государственном институте сценических искусств.

Отметим, что творческая карьера актера началась под руководством народного артиста Зиновия Корогодского. После работы в ТЮЗе имени Брянцева Кабанов в 1999 году перешел в труппу «Балтийского дома», где служил 25 лет.

Помимо театральных работ, Кабанов участвовал в съемках телевизионных проектов, включая сериалы «Бандитский Петербург», «Седьмая руна» и «Улицы разбитых фонарей».