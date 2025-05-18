Средняя страховая пенсия в России превысила отметку в 24 тысячи рублей

На начало 2025 года средняя страховая пенсия в России составила около 24 тысяч рублей.

По данным Социального фонда России, на 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии в стране составил около 24 тысячи рублей в месяц.

Средний размер выплат для неработающих пенсионеров оказался выше — 24,8 тысячи рублей. Для получателей пенсии по старости этот показатель достиг уровня 24, 9 тысячи рубля. При этом пенсионеры по инвалидности в среднем получают 15,5 тысячи рублей, а по случаю потери кормильца — более 16,7 тысячи рублей в месяц.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2025 года в системе Социального фонда было зарегистрировано 41,1 миллиона пенсионеров. Из них 33,3 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, тогда как 2,1 миллиона граждан получают выплаты по инвалидности и 1,4 миллиона — по случаю потери кормильца.