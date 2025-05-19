В конце мая в петербургских гостиницах наблюдался повышенный спрос

Петербургские отели зафиксировали увеличение спроса на размещение в связи с перебоями в работе аэропорта «Пулково». Номера бронировались как заблаговременно, так и непосредственно у стойки регистрации в период с 6 по 8 мая.

В указанный период «Пулково» обслужил 1,6 тысяч рейсов, в том числе 108, которые прибыли в аэропорт в качестве запасного. Известно, что стандартно аэропорт обслуживает 55 тысяч пассажиров в сутки, но из-за внеплановых посадок пришлось принять дополнительно 26 тысяч человек.

Гостиничный бизнес оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию. В частности, в отелях «Астория» и «Англетер» подтвердили возросшую активность 6 и 7 мая.

В «Англетере» было оформлено дополнительно 10–12 бронирований, а в «Астории» около 15 номеров были забронированы без предварительного уведомления. В бутик-отеле Glinz by Ginza Project, несмотря на несколько отмененных бронирований, ситуация стабилизировалась за счет новых бронирований в день обращения. Отдельные постояльцы также решили продлить свое пребывание в городе.