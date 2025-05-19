Товарооборот Петербурга в 2024 году увеличился на 9% по сравнению с 2023 годом 

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, по итогам 2024 года он увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом.

В Невской ратуше состоялось заседание Экспортного совета при губернаторе Санкт-Петербурга, посвященное развитию внешнеэкономической деятельности города. В мероприятии принял участие Роман Чекушов, заместитель министра промышленности и торговли России.

Основной темой обсуждения стала обновленная стратегия развития внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга до 2030 года. В прошлом году экспортные операции осуществляли более чем 7,5 тысяч петербургских компаний, а стоимостной объем экспорта вырос на 8,6%.

Город ведет торговлю почти с 200 странами, в числе основных партнеров – Китай, Индия, Мьянма, Бразилия, страны СНГ и Египет. В планах на ближайшие пять лет – расширение присутствия в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке.

Отмечается, что доля малого и среднего бизнеса среди экспортеров составляет около 95%. Предприятия МСП успешно экспортируют компонентную базу, радиоэлектронику, продукты питания и специальную технику.

Доля МСП в несырьевом неэнергетическом экспорте с 2020 года увеличилась в два раза. Власти города оказывают поддержку МСП, компенсируя затраты на сертификацию, логистику и участие в выставках. К 2030 году планируется увеличить число МСП-экспортеров до 10 тысяч, при этом акцент будет сделан на высокотехнологичном экспорте.