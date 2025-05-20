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Афиша

Театральная неделя в Петербурге: куда идти с 26 мая по 2 июня

Михаил Яковлев
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Фото: Baltphoto

Если вы остались в городе, а душа требует зрелищ — все правильно. Петербург снова стал театральной столицей (впрочем, когда это было иначе?). С 22 по 30 мая в ТЮЗе проходит фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» — афиша плотная, театры из разных городов, есть даже гости из-за рубежа. Режиссеры — от «кто это?» до вполне узнаваемых, актеры — молодые, но часто уже опытные.

Спектакли идут каждый день, часто по нескольку в день. Мы насчитали 26 постановок, и почти на все еще можно достать билеты — так что культурное расписание на неделю обеспечено.

26 мая
 Театр на Садовой
 Айсвилль

Если вас не пугает вечная зима — идите в Айсвилль. Маленький холодный остров, смерть незнакомки, а капелла и ни одной живой скрипки. Франдетти делает из этого детектив-мюзикл без оркестра: все вокалом, все голосами, все — мороз по коже. Добавим к этому черный юмор, любовный треугольник и знакомые голоса российского музыкального театра. Получается спектакль, в который заходишь за интригой, а остаёшься — за атмосферой. И звук — мощный, живой, ни секунды тишины, пишет «Афиша Петербурга».

27 мая
 КУКФО
 Всадник CUPRUM

Старый Петербург, куклы и тексты от Пушкина до Хармса — «Всадник CUPRUM» это не пересказ «Медного всадника», а театральный миф о городе, в котором мы живем. Все тут знакомо до боли: и наводнение, и блокада, и любовь, без которой Петербург просто не выжил бы. Спектакль поставили еще в 2005-м, но он по-прежнему актуален — как размышления о выживании и памяти. Атмосфера — камерная, трогательная, местами тяжеловатая, но по-настоящему петербургская. И да, билеты берут активно — но пока еще можно успеть.

28 мая
 Дворец искусств Ленинградской области
 Три товарища

Ремарк, но с музыкой — звучит неожиданно? Да, и в этом вся суть. «Три товарища» здесь не просто про послевоенную Германию и разбитые судьбы, а про чувства, танцы и песни. Вера Свешникова в роли Пат — живая, яркая, за эту роль она уже получила театральную премию. Постановка делает роман чуть легче, но не упрощает — просто добавляет эмоции через музыку. Отличный выбор для тех, кто хочет и подумать, и немного вздохнуть.

29 мая
 Театр «Комедианты»
 Если поженились, значит, жить придется

Фарс на троих, где все слишком громко, слишком быстро и слишком похоже на ссору у соседей. Нам обещают «театральную терапию», но, честно говоря, лучше бы просто пойти к терапевту. Скандалы, измены, гипертрофированные реакции — и все это подано с комическим гримасом. Если вам близки такие сюжеты или хочется понаблюдать за этим со стороны — почему бы и нет. Но впечатление остаётся спорным: то ли смеяться, то ли в неловкости затаиться.

30 мая
 Театр «Мастерская»
 Жирная свинья

На афише — трагикомедия, в зале — постепенное разочарование. Первый акт еще держится, но дальше у зрителей наступает усталость: сюжет будто буксует, актеры устают, а финал только усиливает недоумение. Может, дело в том, что режиссер и исполнитель — одно лицо. А может — просто не пошло. Но если давно хотели попасть в «Мастерскую», а билеты обычно не достать — вот вам момент.

31 мая
 БДТ, Малая сцена
 Ау

Инклюзивный театр, в котором много визуального и очень мало слов — и все это работает. «Ау» создавался вместе с людьми с расстройствами аутистического спектра, и стал частью постоянной лаборатории БДТ. Это спектакль не столько про тему, сколько про язык: здесь куклы, предметный театр, эмоции в движении. Награды уже есть, зрители — не все еще дошли. Но тем, кто ищет неформат — стоит сходить.

1 июня
 Александринский театр
 Руслан и Людмила

Хочется чего-то яркого, но не совсем детского — идите в Александринку. «Руслан и Людмила» тут поставлены с размахом: костюмы, спецэффекты, быстрый темп и сцена, где никто не засыпает. Спектакль подходит и подросткам, и взрослым: Пушкин остается, но в современном исполнении все звучит иначе. Режиссер Антон Оконешников умеет ставить классику так, чтобы зрители не просто высидели до конца, но и вернулись снова.

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