В Петербурге откроется региональное отделение Клуба продюсеров АСИ

22 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоится открытие регионального отделения Клуба продюсеров Агентства стратегических инициатив (АСИ). Мероприятие пройдет в особняке «Третье место» на Литейном проспекте, 62.
Клуб продюсеров — это платформа для объединения предпринимателей, экспертов и профессионалов, работающих в сфере креативной экономики. В сообществе уже более 1000 участников по всей стране. Открытие отделения в Петербурге — важный шаг для развития сектора в Северо-Западном регионе.
Программа открытия включает:
- приветственные выступления руководителей АСИ;
- презентации Центра развития креативной экономики и Международной конференции по креативной экономике (RICS);
- питчинг проектов участников Клуба продюсеров с участием экспертов и представителей бизнеса;
- розыгрыш консультаций и тематических подарков;
- экскурсия по выставке «Каскад несбывшихся желаний»;
неформальное общение и нетворкинг.
Дата и время:
22 мая, начало в 18:00
Место: особняк «Третье место», Литейный пр., 62 (2 этаж)
Участие бесплатное по предварительной регистрации:
clubproducers.timepad.ru/event/3371636
23 мая — экскурсионная программа по креативным пространствам Петербурга
На следующий день гостей мероприятия ждет специальная программа кураторских визитов по ключевым креативным локациям города. Участники смогут познакомиться с успешными кейсами в области культуры, дизайна и искусства, обсудить перспективы сотрудничества и обменяться опытом, сообщает «Афиша Петербурга».
В маршруте:
- пространство «ЭТО БАЗА» (ТРЦ «Галерея»),
- книжный магазин «Подписные издания»,
- Art Square Gallery,
- креативный кластер «Степан Разин» и др.
Передвижение между локациями осуществляется самостоятельно. На большинстве площадок предусмотрены зоны отдыха и возможность организовать совместный обед.