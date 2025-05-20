В Петербурге откроется региональное отделение Клуба продюсеров АСИ

22 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоится открытие регионального отделения Клуба продюсеров Агентства стратегических инициатив (АСИ). Мероприятие пройдет в особняке «Третье место» на Литейном проспекте, 62.

Клуб продюсеров — это платформа для объединения предпринимателей, экспертов и профессионалов, работающих в сфере креативной экономики. В сообществе уже более 1000 участников по всей стране. Открытие отделения в Петербурге — важный шаг для развития сектора в Северо-Западном регионе.

Программа открытия включает:

приветственные выступления руководителей АСИ;

презентации Центра развития креативной экономики и Международной конференции по креативной экономике (RICS);

питчинг проектов участников Клуба продюсеров с участием экспертов и представителей бизнеса;

розыгрыш консультаций и тематических подарков;

экскурсия по выставке «Каскад несбывшихся желаний»;



неформальное общение и нетворкинг.



Дата и время:

22 мая, начало в 18:00

Место: особняк «Третье место», Литейный пр., 62 (2 этаж)

Участие бесплатное по предварительной регистрации:

clubproducers.timepad.ru/event/3371636

23 мая — экскурсионная программа по креативным пространствам Петербурга

На следующий день гостей мероприятия ждет специальная программа кураторских визитов по ключевым креативным локациям города. Участники смогут познакомиться с успешными кейсами в области культуры, дизайна и искусства, обсудить перспективы сотрудничества и обменяться опытом, сообщает «Афиша Петербурга».

В маршруте:

пространство «ЭТО БАЗА» (ТРЦ «Галерея»),

книжный магазин «Подписные издания»,

Art Square Gallery,

креативный кластер «Степан Разин» и др.

Передвижение между локациями осуществляется самостоятельно. На большинстве площадок предусмотрены зоны отдыха и возможность организовать совместный обед.