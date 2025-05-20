Семейную ипотеку могут расширить на вторичку в четырех районах Петербурга

Во вторник, 20 мая, депутат ЗакСа Петербурга выступил с инициативой о расширении программы семейной ипотеки на четыре района города.

Как сообщает «Форпост», парламентарий отметил, что в 2023 году в Кировском, Фрунзенском, Центральном и Кронштадтском районах не было сдано ни одного нового жилого дома. В связи с этим он предложил пересмотреть условия предоставления льготной ипотеки для покупки жилья на вторичном рынке в этих округах.

По данным депутата, в 2024 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 56,3 тысячи квартир, что на 28,8% меньше показателей позапрошлого года. Наибольшие объемы жилищного строительства пришлись на Выборгский, Приморский и Московский районы города.