Обвиняемого в смертельном ДТП полицейского освободили из-под стражи в зале суда 

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полицейского. Его обвиняют ДТП, повлекшим за собой смерть двух человек.

Мужчина был задержан 19 мая 2025 года, в тот же день ему предъявили обвинение. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга предоставила эту информацию.

Обвиняемый и его защитник просили избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства.

Полицейский был немедленно освобожден из-под стражи в зале суда.

Напомним, что 18 мая 2025 года мужчина, будучи инспектором ОР ППСП УМВД России по Красногвардейскому району, управляя служебным автомобилем, нарушил ПДД и совершил столкновение с мотоциклом.

В результате ДТП водитель мотоцикла и пассажир автомобиля, также сотрудник полиции, получили травмы, повлекшие их смерть в медицинском учреждении.