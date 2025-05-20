Продолжает расти популярность тактовых маршрутов в Петербурге 

Тактовые маршруты в Санкт-Петербурге продолжают привлекать все больше пассажиров.

В апреле 2025 года ими воспользовались около 3,3 млн человек, что демонстрирует рост пассажиропотока на 6% по сравнению с предыдущим периодом. Пресс-служба Октябрьской железной дороги предоставила эти данные.

Самым востребованным остается направление от Витебского вокзала до станции Павловск, которое выбрали 1,2 млн пассажиров (рост на 1%).

Маршрут от Балтийского вокзала до Ораниенбаума перевез 1,1 млн человек, что на 11% превышает предыдущие показатели.

Направление до Красного Села показало рост пассажиропотока на 11,6%, достигнув 232 тысяч человек.

На линии от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья зарегистрировано 518 тысяч поездок (+4,7%), а до Сестрорецка — 199 тысяч (+10,3%).

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее отмечал, что развитие тактового движения – важная часть транспортной стратегии города.

По мнению Полякова, это направление способствует повышению комфорта пассажиров и снижению нагрузки на дорожную сеть. Увеличение частоты движения и стабильное расписание позволяют горожанам планировать поездки с минимальным временем ожидания, говорил глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев. Городские власти намерены и дальше развивать данное направление.