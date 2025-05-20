В Петербурге выпустили «Подорожники» к юбилею ретропарада 

В преддверии юбилея ретропарада в Петербурге выпущены специальные проездные карты.

С 22 мая в кассах метро и пунктах продажи проездных появится лимитированная серия «Подорожников», приуроченная к 10-летию Петербургского международного парада ретротранспорта. Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщает, что всего будет выпущено 50 тысяч экземпляров.

Ежегодно в мае Санкт-Петербург отмечает день основания города масштабным парадом ретротехники. Первый парад прошел в 2015 году, тогда в нем участвовали 50 раритетных автомобилей.

В этом году на параде будет представлено более 320 единиц техники из различных городов. Каждый экспонат — это результат тщательной реставрации и часть транспортной истории.

По мнению директора ГКУ «Организатор перевозок» Дениса Усанова, фестиваль стал значимым событием в жизни Петербурга, объединяя поколения и сохраняя память о транспортной истории.

Усанов отметил, что тысячи петербуржцев и гостей города ждут этого события, для многих посещение парада стало традицией, а для молодежи — возможностью узнать больше об истории.