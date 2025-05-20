Авторы автобусного аудиогида обсудили свой проект с председателем Комтранса

В Комитете по транспорту прошла встреча с юными победителями фестиваля социальных проектов «Миссия – сохранить».

Ученики представили председателю Комитета по транспорту Валентину Енокаеву свой проект «Аудиоэкскурсия Киновия», который был признан одной из лучших идей фестиваля.

Проект предусматривает создание аудиогидов в автобусе № 5, чтобы пассажиры могли узнать о достопримечательностях на маршруте, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Такая инициатива позволит рассказать о малоизвестных памятниках архитектуры и сделать поездки познавательными.

Валентин Енокаев отметил креативность и интерес ребят к истории города. Он подчеркнул, что проект является отличным примером использования современных технологий для сохранения культурного наследия.

Он заявил о готовности поддержать эту инициативу и рассмотреть возможность ее реализации, отметив важность слышать голос нового поколения.

Планируется доработка проекта и согласование технических решений, а также новые встречи с юными разработчиками.

Цель — сделать городской транспорт не только удобным, но и познавательным.