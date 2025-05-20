УФАС Петербурга заинтересовалось рекламой Chery с нецензурной лексикой

Петербургское УФАС начало разбирательство в отношении автосалона Chery. Поводом для этого послужила жалоба одной из жительниц города на неэтичную рекламу.

Женщина сообщила о поступлении нежелательного звонка с предложением купить автомобиль марки Chery, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Звонок содержал «бранные слова», что вызвало негодование. Информация о произошедшем поступила от самой заявительницы.

Орган усматривает в подобной рекламе признаки нарушения законодательства. В частности, распространение рекламы по средствам электросвязи без предварительного согласия потребителя является недопустимым. Под запретом и использование «оскорбительных образов» и выражений.

Если вина компании будет доказана, ей грозит административное наказание в виде штрафа.