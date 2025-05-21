Прокуратура Петербурга требует узаконить работу матери с годовалым ребенком

Сотрудники прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга выявили нарушения трудового законодательства в деятельности одной из коммерческих организаций.

Проверка показала, что с июня 2024 года женщина, воспитывающая ребенка в возрасте одного года, фактически работала руководителем отдела продаж, оформленная по договору оказания услуг. При этом работодатель отрицал наличие трудовых отношений.

Несмотря на выполнение сотрудницей трудовых функций, официального трудоустройства не производилось – трудовой договор не заключался, приказ о приеме на работу не издавался, а запись в трудовую книжку внесена не была. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд иск с требованием признать факт трудовых отношений и обязать работодателя оформить сотрудницу надлежащим образом. В настоящее время заявление находится на рассмотрении суда.