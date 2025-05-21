В Москве скорректируют стоимость проезда из-за роста затрат перевозчиков

С 1 июня 2025 года в столице повысятся тарифы на проезд в общественном транспорте — в среднем на 5%. Власти объясняют это объективным ростом расходов перевозчиков: дорожают топливо, электроэнергия и запчасти.

Инфляция и удорожание логистики вынуждают города периодически пересматривать тарифы. При этом в Санкт-Петербурге, например, власти продолжают компенсировать около 65% стоимости проезда, сохраняя социальную направленность транспортной политики.

В Москве же с приходом лета стоимость оплаты по биометрии составит 63 рубля. Она остается самым выгодным вариантом, им пользуются уже более 400 тысяч пассажиров. Проезд по «Тройке» поднимется на четыре рубля и составил 67 рублей.

Оплата банковской картой составит 74 рубля. Кроме того, пересадки по тарифу «90 минут» в столице России останутся бесплатными.

Также подорожает эвакуация и хранение автомобилей, но город сохраняет их стоимость ниже реальных затрат. На Московском скоростном диаметре проезд в часы пик подорожает на 2 руб. (до 7 рублей за участок), однако 70% времени он остается бесплатным.

Несмотря на корректировку, московские тарифы остаются ниже уровня инфляции. Власти подчеркивают, что индексация — вынужденная мера, необходимая для поддержания качества транспортной системы.