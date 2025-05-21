Транспортная полиция выясняет причины столкновения судов в акватории Невы

В Санкт-Петербурге произошел навал судов во время швартовки. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

Около восьми часов вечера 20 мая сотрудники полиции на водном транспорте получили сообщение о столкновении теплохода с пришвартованным судном в акватории Невы.

По предварительным данным, инцидент произошел во время швартовки, когда одно из судов при маневрировании задело соседний теплоход.

На месте происшествия сотрудники полиции подтвердили отсутствие пострадавших, разлива топлива и повреждений, приводящих к течи. Оба судна получили незначительные повреждения, размер ущерба уточняется, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Медицинское освидетельствование капитана теплохода не выявило признаков алкогольного опьянения.