В Петербурге состоится презентация новой книги Ирины Дрозденко

23 мая в 17:00 в шатре Е Книжного салона пройдет творческая встреча с автором Ирой Дрозденко. Она представит свою новую книгу — сборник публицистики «Наше всё. Душевная публицистика. Часть II».

В книге собраны личные истории и размышления о семейных ценностях, отношениях между поколениями и ностальгии по простым человеческим радостям. Автор делится наблюдениями и жизненной мудростью, которые могут помочь сохранить гармонию в семье и понять важность взаимопонимания.

В ходе встречи Ирина расскажет о работе над книгой, ответит на вопросы читателей и предложит обсудить темы семьи, любви и традиций. Также будет возможность приобрести книгу с автографом автора, сообщает «Афиша Петербурга».

Мероприятие проходит в рамках Книжного салона при поддержке проекта «Книжный маяк Петербурга». Вход свободный.

Приглашаются все, кто интересуется современной литературой и ценит живое общение с авторами.