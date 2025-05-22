Выбор редакции: 6 экскурсий, которые вы точно пропустили

22 мая 2025

Петербург, как хорошее произведение, не терпит беглого чтения. А тем более — шаблонного маршрута. Эрмитаж, мосты, кофе в стаканчике, обратно в такси — и вот вы снова уехали, не поняв, что город совсем не про купола и закаты. Он про другое. Про то, что скрыто в подвалах, заброшено в цехах, тихо шепчет в театральных гримерках и скрипит из башенных часов.

Мы собрали шесть маршрутов, которые в путеводителях не прописаны. Здесь нет блогеров с микрофонами и групп с флажками. Только Петербург — как он есть.

Думская башня: 233 ступени вверх по времени

С виду — еще одна башня в городе шпилей. На деле — механизм времени. Здесь не просто открывается панорама Петербурга, здесь крутятся настоящие башенные часы XIX века. Шестерни, пружины, латунь — все работает, всё вручную.

Подъем — по винтовой лестнице. Вверх — тяжело, зато сверху видно, что город устроен не так, как на открытке. Экскурсовод, похожий на инженера времен империи, расскажет, как башня пережила все — и революции, и дождь, и даже эпоху самокатов, пишет «Афиша Петербурга».

Театр Эстрады им. Райкина: грим, сцена и немного безумия

Попасть за кулисы театра — всегда интрига. Но тут — особый случай. Это театр, где всё пропитано духом Аркадия Райкина. Где стены помнят не только анекдоты, но и смех. Экскурсия превращается в почти репетицию: вы примеряете парик, слышите шутку гида и ловите себя на мысли, что уже часть спектакля.

Театр живет своей жизнью, независимо от репертуара. И, кажется, еще чуть-чуть — и занавес поднимется именно для вас.

Стеклянный городок: экскурсия по забытой географии

Это не экскурсия — это проникновение. Стеклянный городок — бывшая промзона, бывший рабочий Петербург, бывший кто угодно. Но ныне — настоящий.

Сквозь щели в фасадах тут видно прошлое. Здесь был первый стекольный завод России. Здесь строили жилье для рабочих — странное, экспериментальное, но своё. Все разбито, обветшало, и все же говорит. Хочется замедлиться и слушать. Экскурсовод ведет как проводник по архиву города — пыльному, забытому, настоящему.

Некрополь мастеров искусств: искусство уходит вглубь

Могилы Чайковского, Достоевского, Мусоргского. Сурово? Да. Но и мощно. Это экскурсия, где паузы между словами громче самой речи. Камни говорят, если уметь слушать. Экскурсовод помогает.

Вы идете по дорожкам Александро-Невской лавры — от барокко к романтизму, от эпитафий к вечности. И каждый поворот — как страница биографии страны, написанная не в учебнике, а в граните.

Цирк на Фонтанке: место, где вечность пахнет опилками

Цирк Чинизелли — не просто старейший в стране. Это почти храм жанра. И экскурсия туда — не про «как все устроено». А про «зачем это все вообще существует».

Старинные афиши, булавы, клоунские туфли. Все под пыльным стеклом, но словно в ожидании выступления. А потом — зал. Купол. Ложи. И, возможно, ощущение, что детство все-таки возвращается.

Петербург — не открытка.

И не набор must see.

Он многослойный, как пирог из архитектуры, мифов и молчания. Эти экскурсии — как читать его между строк. Где в подвалах бродит память, на крышах живет перспектива, а под куполом — что-то гораздо большее, чем цирк.