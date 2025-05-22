Лекторий Книжной премии им. Н. А. Рубакина в Санкт-Петербурге

Наука — это не только про формулы, но и про вдохновение, яркие идеи и людей, умеющих говорить о сложном понятно и захватывающе. Именно таких мы приглашаем в Лекторий Книжной премии им. Н. А. Рубакина — цикл открытых лекций о знаниях и культуре.

📚 Расписание лекций:

23 мая, 15:00

Валерия Касамара (ректор Университета будущих технологий, организатор олимпиады «Я — профессионал») расскажет, что читают студенты и почему это важно.

Место: школа «masters», Творческая котельная, Левашовский хлебозавод.

24 мая, 13:00

Светлана Волошина (историк культуры XIX века) — лекция «Александр Герцен по Проппу: от запрета к подвигу героя».

Место: книжный «Во весь голос».

25 мая, 13:00

Светлана Волошина — о правилах и рисках маскарадов XIX века: «Диана в обществе, Венера в маскараде».

Место: «Гранд Отель Мойка-22».

26 мая, 18:00

Анна Потсар (филолог) — лекция «Есть ли место вымыслу в научпопе?»

Место: книжный «Все свободны».

4 июня, 19:00

Алексей Екайкин (гляциолог) — о климате: «Что происходит с потеплением — причины и последствия».

Место: «Гранд Отель Мойка-22».