Лекторий Книжной премии им. Н. А. Рубакина в Санкт-Петербурге

Наука — это не только про формулы, но и про вдохновение, яркие идеи и людей, умеющих говорить о сложном понятно и захватывающе. Именно таких мы приглашаем в Лекторий Книжной премии им. Н. А. Рубакина — цикл открытых лекций о знаниях и культуре.
📚 Расписание лекций:
- 23 мая, 15:00
Валерия Касамара (ректор Университета будущих технологий, организатор олимпиады «Я — профессионал») расскажет, что читают студенты и почему это важно.
Место: школа «masters», Творческая котельная, Левашовский хлебозавод.
- 24 мая, 13:00
Светлана Волошина (историк культуры XIX века) — лекция «Александр Герцен по Проппу: от запрета к подвигу героя».
Место: книжный «Во весь голос».
- 25 мая, 13:00
Светлана Волошина — о правилах и рисках маскарадов XIX века: «Диана в обществе, Венера в маскараде».
Место: «Гранд Отель Мойка-22».
- 26 мая, 18:00
Анна Потсар (филолог) — лекция «Есть ли место вымыслу в научпопе?»
Место: книжный «Все свободны».
- 4 июня, 19:00
Алексей Екайкин (гляциолог) — о климате: «Что происходит с потеплением — причины и последствия».
Место: «Гранд Отель Мойка-22».
- 5 июня, 18:00
Павел Степанцов (Шанинка) и Александр Вилейкис (директор Премии) обсудят эссе Зигфрида Кракауэра на дискуссии «Отель Зигфрида: между утопией и отчуждением».
Место: бар «Von Witte», «Гранд Отель Мойка-22».