Налоговая начислила блогеру Лерчек новый долг в миллионы

У блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) выявили новый долг перед ФНС России на сумму 28 млн рублей. На прошлой неделе, она полностью погасила предыдущую налоговую задолженность в 25 млн рублей.

Как сообщает «Инфо24», в январе 2025 года бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина оштрафовали на 2 тысячи рублей за неуплату налогов. На данный момент он не погасил этот штраф.

Сама блогерша уже восемь месяцев находится под домашним арестом в подмосковном коттедже, где проживает с двумя сыновьями. Экс-супругам грозит до 5 лет лишения свободы за вывод свыше 250 млн рублей через мошеннические фитнес-марафоны.