Мариинский театр открывает фестиваль «Звезды белых ночей» премьерой «Нормы»

Мариинский театр представит премьеру оперы Винченцо Беллини «Норма» на Новой сцене. Постановка даст старт XXXIII музыкальному фестивалю «Звезды белых ночей».

Спектакль поставил режиссер Сергей Новиков, а сценографию разработал его полный тезка — художник Сергей Новиков.

Перед премьерой состоялись концертные исполнения оперы, продемонстрировавшие вокальное мастерство солистов труппы. Режиссер Новиков отметил, что «Норма» является эталоном оперного искусства, достижение которого позволяет артистам выйти на новый уровень исполнительской свободы. По его словам, произведение повествует о крахе идеалов и одновременно воспевает жертвенную любовь, способную искупить все.

Партию Нормы исполнят Альбина Шагимуратова, Мария Баянкина, Ирина Чурилова, Инара Козловская, Анжелика Минасова, Екатерина Санникова и Екатерина Савинкова. Солисты будут меняться на показах 23 и 24 мая. Музыкальный руководитель постановки — народный артист России Валерий Гергиев.

Художник Новиков пояснил, что сценография отражает внутренний мир главной героини, противопоставляя ее эмоциональность холодному миру друидов. Центральным элементом стал обрядовый круг диаметром 15 метров и весом около двух тонн, символизирующий одновременно корону и терновый венец. Декорации выполнены в фактурах камня и дерева, а театральный станок для их размещения весит 11 тонн.

Отметим, опера «Норма» — двухактное произведение Винченцо Беллини на либретто Феличе Романи, созданное по мотивам одноименной трагедии Александра Суме. Мировая премьера состоялась 26 декабря 1831 года на сцене легендарного миланского театра «Ла Скала».