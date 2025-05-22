Айвазовский: дружба художника и Великого князя началась в Кронштадте

«Большой рейд в Кронштадте» — одна из семи картин, написанных весной 1836 года, когда академист Айвазовский был прикомандирован для учебных занятий к Балтийскому флоту.

Во время рейда по Финскому заливу на фрегате «Беллона» состоялось знакомство молодого художника с Великим князем Константином Николаевичем, которому тогда было 9 лет и который с раннего детства «предназначен был своим родителем императором Николаем Павловичем стать во главе русского военного флота и морского управления».

С этого времени Великий князь стал не только поклонником, но и покровителем творчества Айвазовского. Он любовно собирал рисунки и акварели художника, вклеивая их в свои роскошные альбомы и делая к ним детальные подписи.

В числе пяти марин, исполненных на основе натурных впечатлений, картина «Большой рейд в Кронштадте» была представлена в сентябре 1836 года в Академии художеств на ежегодной осенней выставке.

В картине ощущается влияние старых голландских мастеров.

«У нас еще мало картин по жанру морской живописи, и <…> картины Гайвазовского <…> говорят непредвзято, что талант художника далеко ведет его автора. Изучение природы раскроет нетронутые пласты драгоценностей, о которых сейчас талант и не подозревает. Произведения Гайвазовского в настоящее время уже восхищают, бросаются в глаза…», — отмечал Нестор Кукольник, издатель «Художественной газеты».

Во время посещения выставки это полотно видел Александр Сергеевич Пушкин и также высоко оценивший дарование Айвазовского.