Выставку инновационного транспорта представили в рамках «ТранспортФеста» 

В центре Санкт-Петербурга развернулось транспортное шоу. В рамках VI Международного фестиваля «ТранспортФест» открылась выставка инновационного транспорта на нескольких улицах.

На Манежной площади, Кленовой, Итальянской и Инженерной улицах представлены передовые разработки. Старт выставке дали вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Валентин Енокаев отметил, что инновационная выставка – это взгляд в будущее. Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга передала его слова о том, что в мероприятии участвуют десятки компаний, стремящихся сделать транспорт удобнее и безопаснее.

На выставке представлено более 70 единиц техники. Посетители могут увидеть новинки от ведущих российских и зарубежных производителей, таких как КАМАЗ, МАЗ и другие.

Среди экспонатов – автобусы, троллейбусы, трамваи, комплектующие и решения для инфраструктуры. Впервые представлены образцы воздушного и водного транспорта, включая вертолет санитарной авиации и пассажирское электросудно.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что на выставке также представлен макет вагона высокоскоростного поезда для магистрали Москва – Санкт-Петербург.