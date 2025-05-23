Лопатников объяснил, как удалось добиться прозрачности в сфере бюджета

Бывший глава Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадим Лопатников поделился опытом обеспечения открытости в бюджетных процессах.

В ответ на вопрос «Петербургского дневника» о том, на что именно Контрольно-счетная палата обращает внимание при работе с бюджетом — например, при оценке субсидий театрам и определении оптимального объема финансирования, — Лопатников пояснил, что в первую очередь анализируется, как расходовались средства по аналогичным статьям в прошлые годы и насколько эффективно.

Он привел пример из сферы здравоохранения, где закупалось дорогостоящее оборудование, которое затем годами лежало на складах без использования, однако в следующем году вновь запрашивались средства на аналогичные закупки. В таких случаях, отметил он, КСП указывала на нецелесообразность расходов и даже на стадии нулевых чтений рекомендовала главным распорядителям бюджетных средств пересмотреть запросы во избежание сокращения финансирования в будущем.

Отвечая на другой вопрос о нововведениях в управлении бюджетом, Лопатников отметил, что теперь свободные средства не просто хранятся, а размещаются в банках под проценты.

Он пояснил, что город не расходует весь бюджет сразу, и значительные суммы временно остаются без движения. Правительство Петербурга предложило размещать их на депозитах в коммерческих банках. КСП поддержала эту инициативу, но настояла на выборе исключительно надежных финансовых учреждений, чтобы минимизировать риски.

В результате была сформирована комиссия, отобравшая шесть банков для размещения временно свободных бюджетных средств.