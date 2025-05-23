Психолог Лунюшин заявил, что бедность связана с необдуманными тратами

Психолог высшей категории Сергей Лунюшин объяснил причины, по которым большинство россиян, несмотря на напряженный рабочий график, не достигают уровня среднего дохода.

В беседе с RuNews24.ru Лунюшин объяснил, что людей с подобной проблемой можно классифицировать на три категории. Первая включает тех, кто много работает, но получает недостаточно. Во вторую входят люди с высокими доходами, но нерациональными тратами. Третья группа — те, кто сочетает низкие заработки с неумением распоряжаться финансами.

Лунюшин объяснил, что у представителей каждой из трех групп существуют свои характерные привычки, многие из которых способствуют сохранению бедности.

Что касается первой группы, эксперт отметил, что причины их финансовых трудностей могут быть разнообразными, однако часто корень проблемы кроется в пассивной жизненной позиции. По его словам, такие люди, несмотря на занятость, склонны жаловаться на обстоятельства, не предпринимая реальных шагов для улучшения своего положения.

Особое внимание Лунюшин уделил проблеме финансового планирования. Он подчеркнул, что ключевой причиной трудностей является неспособность грамотно распределять доходы по статьям расходов. Психолог указал на распространенную ситуацию, когда запросы человека существенно превышают его заработки, и посоветовал научиться расставлять приоритеты — четко определять, какие покупки являются первоочередными, а какие могут быть отложены.