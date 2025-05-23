Будущие спецы приняли участие в IV Международном Детском Автомобильном Форуме

В Петербурге состоялся IV Международный Детский Автомобильный Форум, собравший будущих специалистов. Мероприятие прошло в рамках VI Международного фестиваля «ТранспортФест».

На форуме открылась стратегическая сессия, посвященная вопросам взаимодействия промышленных предприятий и образовательных учреждений. Эксперты обсудили гармонизацию образовательных стандартов и поддержку молодых специалистов.

Центральным событием стал финал проекта «Фортуна», где школьники и студенты представили свои разработки. Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщила, что среди проектов были мини-электромобиль, концепция автоматизированных тележек и транспорт для сельского хозяйства.

Лучшие работы были отмечены наградами на главной сцене фестиваля. Во второй половине дня прошла технологическая сессия, где молодые исследователи представили свои проекты.

Участники познакомились с разработками в области автономной техники и экологичного транспорта. Форум стал площадкой для диалога между промышленностью и образованием.

Мероприятие является важным этапом в подготовке нового поколения специалистов. ДАФ-2025 способствовал развитию транспортной отрасли России.