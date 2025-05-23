Волочкова устроила скандал при возложении цветов на могилу своего педагога 

Во время прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем, которое проходило в Большом театре, балерина Анастасия Волочкова устроила истерику.

Как сообщает издание StarHit, она не смогла сдержать эмоций.

Балерина прибыла на траурную церемонию, несмотря на давний конфликт с руководством театра, с которым она даже судилась.

Волочкова заявила, что Юрий Григорович навсегда останется гордостью России, вспоминая о целой плеяде артистов, танцевавших в его эпоху, задаваясь вопросом об именах хотя бы трeх современных балерин.

Она с горечью отметила, что впервые за много лет переступила порог театра и увидела «щели в ламинате», подтверждая слова Николая Цискаридзе о разграблении, произошедшем после времен Григоровича.

Балерина напомнила о своем незаконном увольнении в 2003 году, об организованном митинге и о том, как еe не пускали танцевать собственный спектакль, но она все же вышла на сцену и сорвала аплодисменты, а люди требовали еe возвращения. Она подчеркнула, что именно Юрий Григорович спас еe карьеру.

Помимо этого, Волочкова рассказала о том, что еe не допускали к Григоровичу в санаторий «Барвиха», где он восстанавливался, и о том, что близкиe к балетмейстеру люди не давали еe с ним видеться.

Она упомянула о неком племяннике, которому Григорович отписал всe своe наследство, и о требовании пресс-атташе в 100 тысяч евро за возможность станцевать в премьере Григоровича, на которое она ответила отказом.

Балерина призналась, что тайно приезжала к Григоровичу на дни рождения, и он жаловался, что никто из Большого театра, кроме неe, его не навещает.

Она отметила, что еe не пустили на панихиду к супруге Григоровича, Наталии Бессмертновой, хотя он лично проводил еe к еe гробу, так как все боялись, что он что-то ей отпишет, хотя ей ничего не нужно было, кроме возможности привезти его любимые фрукты.

В конце концов, Волочковой удалось пройти в зал, где, по сообщению источника, она «бросалась на гроб, плакала».