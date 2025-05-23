Матвиенко высказалась в поддержку полезности Невского экоконгресса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Невский международный экологический конгресс продемонстрировал возможность решения глобальных экологических проблем.

По ее словам, достижение этой цели возможно только совместными усилиями, на основе равноправного межгосударственного и межпарламентского диалога. Об этом сообщает ТАСС, информационный партнер мероприятия.

Матвиенко также подчеркнула, что в рамках форума состоялись экспертные обсуждения, охватывающие широкий спектр вопросов, от развития зелeной экономики до сохранения экосистемы Каспийского моря и обеспечения продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата.

Она заверила, что все предложения и инициативы, озвученные на площадках конгресса и во время пленарного заседания, будут тщательно проанализированы и отражены в итоговой резолюции.

Этот документ, по словам Матвиенко, будет направлен во все профильные международные организации и станет своего рода «картой» для бизнеса, профессионального сообщества и законодателей, способствуя решению актуальных вопросов экологической повестки.

Отметим, что ХI Невский международный экологический конгресс проходил 22-23 мая в Санкт-Петербурге под девизом «Планета Земля: гармония человека и природы».